Генконсульство сообщило о выезде из ОАЭ всех желающих россиян

Вывозные рейсы из ОАЭ в Россию пока не планируются, сообщили ТАСС в российском генконсульстве в Дубае. По его данным, все россияне, которые хотели покинуть ОАЭ из-за эскалации на Ближнем Востоке, смогли это сделать.

В генконсульство продолжают поступать обращения от российских граждан, но «в основном они носят консультационный характер» и касаются покупки авиабилетов и организации возвращения на родину. Россиянам «предоставляют необходимые разъяснения и рекомендации», заверили в диппредставительстве.

«Несмотря на сохраняющиеся частичные ограничения в использовании воздушного пространства, авиасообщение между ОАЭ и Российской Федерацией осуществляется регулярными рейсами иностранных авиакомпаний»,— добавили в генконсульстве.

Страны Ближнего Востока закрыли воздушное пространство после того, как 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. 11 марта «Аэрофлот» отчитался о завершении перевозки российских пассажиров из ОАЭ. Авиакомпания вывезла из Дубая и Абу-Даби 13,1 тыс. пассажиров, выполнив 46 рейсов. «Аэрофлот» не планирует возобновлять продажу билетов в ОАЭ до конца мая.