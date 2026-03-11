«Аэрофлот» отчитался о завершении перевозки россиян из ОАЭ

Группа «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) завершила перевозку пассажиров из ОАЭ. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. Всего с 3 марта «Аэрофлот» вывез 13,1 тыс. пассажиров из Дубая и Абу-Даби, выполнив 46 рейсов.

«Аэрофлот» 11 марта отправил два завершающих рейса из ОАЭ. Рейсы SU525 и SU521 вылетели в Москву в 15:58 и 18:29 по местному времени»,— сообщила пресс-служба «Аэрофлота». В компании отметили, что дальнейшее выполнение рейсов в ОАЭ приостановлено до нормализации обстановки в регионе.

В компании рассказали, что с 7 по 11 марта «Аэрофлот» предоставил возможность приобрести билеты тем пассажирам, которые ранее не оформляли перевозку. Такой возможностью воспользовались более 2 тыс. человек.

28 февраля США и Израиль атаковали Иран. Иранские власти в ответ начали наносить удары по Израилю и американским военным базам в регионе. Страны Ближнего Востока закрыли воздушное пространство и отменили авиарейсы. Минэкономики рекомендовало приостановить продажу туров в эти страны и обязало туроператоров возвращать деньги за уже купленные путевки.