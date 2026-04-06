Число жертв наводнения в Дагестане выросло до четырех человек

Следственный комитет России подтвердил гибель четырех человек в результате наводнения в Дербентском районе Дагестана. Число погибших достигло этой отметки после обнаружения тел двух несовершеннолетних в затопленных автомобилях 5 апреля. СК возбудил два уголовных дела по статье 109 УК РФ за причинение смерти по неосторожности, сообщили в ведомстве.

Прорыв земляного вала Геджухского водохранилища спровоцировали сильные осадки. Вода хлынула на дороги и мосты у села Геджух, затопив участок трассы. Водитель первой машины проигнорировал опасность и повез пятерых пассажиров через затопленный мост. Поток смыл легковушку в канал, где утонули двое подростков.

Второй автомобиль попал под удар стихии на той же трассе. Местная жительница и ее несовершеннолетняя внучка погибли внутри салона от утопления. Следователи устанавливают, почему водитель рискнул жизнью пассажиров в условиях очевидной угрозы. Они изъяли документы на машины и допрашивают очевидцев.

Наводнение нанесло ущерб инфраструктуре и населению. Под водой оказались около 60 домов, власти эвакуировали более 4000 человек. Спасатели вытащили шестерых пассажиров из трех смытых машин, но двое остаются пропавшими без вести. МЧС ввело режим чрезвычайной ситуации в районе.

Экономические последствия бедствия затрагивают региональный бизнес. Подтопленные дороги парализовали транспорт в сельской местности, где развито сельское хозяйство. Фермеры подсчитывают убытки от затопленных полей, власти готовят меры поддержки. Спасательные работы продолжаются, откачивают воду и укрепляют дамбы.

СК акцентирует ответственность водителей за решение ехать в зону ЧС. Расследование выявит, нарушили ли они предписания местных властей о закрытии трассы. Параллельно проверяют состояние земляного вала: эксперты оценят, выдержал ли он нагрузку от дождей. Число жертв может вырасти, если найдут пропавших.

Станислав Маслаков