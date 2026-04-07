Главред AtomInfo.ru: купол АЭС «Бушер» рассчитан на сильные нагрузки при ЧП

Купол АЭС «Бушер» спроектирован так, чтобы выдерживать значительное давление как изнутри, так и снаружи. Об этом сообщил в интервью «Ъ» главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.

Фото: Mehr News Agency / Majid Asgaripour / Reuters

Фото: Mehr News Agency / Majid Asgaripour / Reuters

«Но лучше это не проверять на практике. Станция на такое не рассчитана. Подобные сценарии ранее всерьез не рассматривались»,— сказал господин Уваров. Он напомнил, что в истории был случай повреждения ракетами строящегося энергоблока станции в «Бушере» в 1980-х годах во время ирано-иракской войны.

АЭС «Бушер» — единственная действующая атомная станция Ирана, первый энергоблок которой введен в эксплуатацию в 2011 году при участии «Росатома». Строительство дополнительных блоков было приостановлено после ударов США и Израиля по атомной инфраструктуре страны.

4 апреля АЭС «Бушер» подверглась четвертому авиаудару с начала операции США и Израиля. Взрывная волна и осколки повредили одно из зданий, погиб сотрудник службы физической защиты станции.

Подробнее — в интервью «Ъ» Александра Уварова.