Эксперт предупредил о последствиях повреждения линий электропередачи АЭС «Бушер»

Главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров в интервью «Ъ» заявил, что повреждение линии электропередачи иранской АЭС «Бушер» может создать серьезные риски. Он пояснил, что если будет повреждено электрооборудование, то станция потеряет связь с сетью и остановится.

Фото: архив atominfo.ru

Фото: архив atominfo.ru

По словам господина Уварова, если АЭС останавливается, «она превращается из производителя электроэнергии в потребителя энергии извне». Он отметил, что электричество нужно в том числе для охлаждения топлива в реакторе. «Без него нам грозит расплавление активной зоны с возможностью перехода в аварию типа "Фукусимы"»,— предупредил эксперт. При этом, уточнил главред AtomInfo.ru, «Бушер» гораздо надежнее «Фукусимы», даже в случае ЧП объект сможет продержаться несколько суток без вмешательства человека.

Александр Уваров напомнил, что после отключения линии электропередачи на Запорожской АЭС (ЗАЭС) ситуацию спасли резервные дизель-генераторы. Но для их работы нужно топливо, которое на ЗАЭС удавалось доставить из-за близости фронта. «В Иране тоже идут активные боевые действия. Во-вторых, дизель-генераторы все же не предполагалось задействовать в течение долгого времени, в старые времена считалось, что они могут максимум дня на три понадобиться, после чего будет восстановлена связь с функциональной сетью»,— пояснил он.

АЭС «Бушер» — единственная действующая атомная станция в Иране, первый блок которой был введен в эксплуатацию в 2011 году при содействии «Росатома». Вторая очередь строительства, которая предполагала возведение еще двух энергоблоков, приостановлена на фоне военных действий. США и Израиль с 28 февраля проводят военную операцию против Ирана. АЭС уже четыре раза подверглась ударам.

