Российский моряк с подбитого хуситами судна вернулся в Москву

Российский моряк Алексей Галактионов, который с июля находился в Йемене после эвакуации с атакованного хуситами судна, прибыл в Москву. Сейчас он в больнице. Об этом «РИА Новости» сообщила мать моряка Людмила Галактионова.

В начале апреля, после того как господин Галактионов прошел курс лечения в Йемене, его доставили в Иорданию спецрейсом ООН для дальнейшей эвакуации на родину, заявляла пресс-служба МИД России. По словам Людмилы Галактионовой, моряку еще предстоит пройти обследование продолжить лечение в столице.

7 июля прошлого года в Красном море члены движения «Ансар Аллах» (йеменские хуситы) напали на греческий сухогруз Eternity C. Судно атаковали с помощью беспилотного катера и шести крылатых и баллистических ракет, после чего они затонуло. Всего на борту находились 23 человека. Четыре члена экипажа погибли, еще 10 числятся пропавшими без вести.

Алексей Галактионов был эвакуирован на берег. В конце июля агентство SABA опубликовало видео из больницы со спасенным российским моряком. На видео мужчина рассказал, что капитан затонувшего судна проигнорировал предупреждения йеменских властей, из-за чего произошло нападение.