Хуситы опубликовали видео с российским моряком с затонувшего судна в Йемене

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» показали видео, в съемке которого, предположительно, участвует российский моряк Алексей Галактионов. Он находился на греческом сухогрузе Eternity С во время атаки хуситов в Красном море. Кадры со спасенным россиянином публикует агентство SABA.

Во время записи мужчина находился на больничной койке. Он рассказал, что капитан судна проигнорировал предупреждения йеменских властей. «Наверное, поэтому нас подбили»,— уточнил Алексей Галактионов.

Моряк также рекомендовал судоходным компаниям не отключать устройства связи и при возможности воздержаться от захода в израильский порт Эйлат до окончания военных действий в секторе Газа. «Нельзя отправлять корабль в зону повышенного риска. Более того, у членов экипажа следует спрашивать, хотят ли они идти в такой опасный регион»,— добавил мужчина.

17 июля, примерно через неделю после потопления Eternity С, стало известно, что российского моряка спасли Военно-морские силы Йемена. Об этом сообщил высокопоставленный источник в МИД правительства хуситов. Он же назвал россиянина по имени (Алексей Галактионов) и рассказал, что самочувствие пострадавшего постепенно улучшается.

Судно было атаковано с помощью беспилотного катера и шести крылатых и баллистических ракет, после чего затонуло. Четыре человека погибли, десять удалось спасти, еще десять числились пропавшими без вести. Всего на борту находились 23 человека. Ответственность за нападение взяли на себя хуситы.