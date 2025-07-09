Хуситы взяли на себя ответственность за атаку на затонувший сухогруз Eternity C

Представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа подтвердил, что ВС йеменских хуситов атаковали греческий сухогруз Eternity C в Красном море. Судно потопили с помощью беспилотного катера и шести крылатых и баллистических ракет, подтвердил он.

«Силы Йеменских вооруженных сил атаковали судно, которое направлялся в порт Умм-эль-Рашраш в оккупированной Палестине (Eternity C)», — приводит слова Яхья Сариа телеканал «Аль-Масира». После операции группа спецназа направилась на место затопления корабля, чтобы оказать помощь пострадавшим членам экипажа, добавил господин Сариа.

Сегодня сухогруз Eternity C под флагом Либерии затонул в Красном море у берегов Йемена. На борту судна находился 21 филиппинец, один россиянин и три сотрудника охраны. В результате нападения погибли четыре человека.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «"Черный флаг" над Красным морем».