Суд изменил решение о расторжении аренды участка в центре Воронежа

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд изменил решение первой инстанции по спору между воронежским ООО СЗ «Лофтарт», близким к группе компаний «Крайс», и региональной прокуратурой. Дело касается расторжения договора аренды земельного участка площадью 2,6 тыс. кв. м на проспекте Революции, 51а в облцентре. Речь идет о территории, рядом с которой находится памятный знак жертвам бомбардировки в Саду Пионеров. Застройщик планировал возвести там шестиэтажный дом. Это следует из материалов дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд оставил в силе решение о расторжении договора аренды, но позволил застройщику пользоваться участком площадью 988 кв. м, «необходимым для эксплуатации и обслуживания» ряда объектов недвижимости. При этом участки площадью 1079 кв. м и 496 кв. м «Лофтарт» обязан вернуть министерству имущественных и земельных отношений региона. Также арбитраж взыскал с компании 83 тыс. руб. за проведение судебной экспертизы. Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

О планах ГК «Крайс» возвести МКД на проспекте Революции стало известно в начале 2023-го. Тогда группа объявила конкурс на лучшее архитектурное решение для дома, победителем которого стала московская архитектурная студия lunn. Проект студии предполагал шестиэтажное здание (один этаж — мансардный) на 20 квартир общей площадью около 2 тыс. кв. м с нежилыми помещениями. Кроме того, там планировали разместить 25 машиномест в подземном паркинге и десять гостевых парковочных мест на территории.

В июне 2023 года прокуратура региона подала иск к «Лофтарту» и региональному министерству имущественных и земельных отношений. Третьим лицом в деле был заявлен девелопер Николай Уланов, один из основателей ГК «Крайс». Согласно материалам дела, договор аренды был заключен еще в 2008 году. В своих требованиях прокуратура указала, что участок образован на землях, предоставленных для строительства многоквартирных домов, однако использовался в качестве придомовой территории для домов по улице Театральная, 32 б, проспект Революции, 51.

В начале февраля текущего года суд удовлетворил иск региональной прокуратуры, признав договор аренды недействительным. В марте «Лофтарт» подал апелляционную жалобу на это решение.

Егор Якимов