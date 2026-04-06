КДК рассмотрит неспортивное поведение тренера махачкалинского «Динамо» Евсеева

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) пригласил на заседание главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева. На нем будет рассмотрено неспортивное поведение специалиста во время послематчевого флеш-интервью.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

5 апреля махачкалинцы вничью — 2:2 — сыграли с калининградской «Балтикой» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги. В течение короткого — длительностью примерно в полминуты — флеш-интервью Евсеев использовал 12 нецензурных слов.

«Какой VAR, ***? Футболист, если, ***, пас дает сопернику, какой VAR-то, ***? — обратился к корреспонденту господин Евсеев. — Мы если в Самаре отдаем, ***, минус гол, ***, тут минус гол, ***. ЦСКА — да, переиграл, ***. Тут мы сами, ***, себе привозим один гол, ***, второй, ***. Второй мяч, ***. Только другой вопрос вы задайте: команде ''Балтика'' кто-то два мяча забивал? 9 мячей пропущенных, а сейчас 11 у ''Балтики''. А забил кто? Кто меньше всех забил, ***».

Заседание КДК РФС состоится 9 апреля.

Арнольд Кабанов