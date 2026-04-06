Суд вынес приговор по делу о хищении 16 млн рублей в военном вузе Петербурга

В Санкт-Петербурге вынесли приговор фигурантам дела о хищении более 16 млн рублей при выполнении гособоронзаказа в Военно-космической академии имени Можайского. На скамье подсудимых находились Кирилл Цветков, Андрей Назаров, Владимир Авдеев и Артемий Павлов, сообщили в Следственном комитете РФ. Все они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, а Цветков также — в мошенничестве в крупном размере.

Суд назначил Кириллу Цветкову пять лет колонии общего режима, штраф в 500 тысяч рублей, лишение звания полковника запаса и запрет занимать ряд должностей на два года. Павлов получил три года колонии, лишен звания подполковника и также ограничен в праве занимать определенные должности. Авдееву и Назарову назначили по два года условно с испытательным сроком два года. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск — с осужденных солидарно взыскано более 1,6 млн рублей, пишет РИА Новости.

Следователи установили, что в 2021–2023 годах в рамках гособоронзаказа академия заключила контракты на разработку специализированного программного обеспечения на сумму свыше 300 млн рублей. Обвиняемые организовали фиктивное трудоустройство более 150 человек и похитили свыше 16,7 млн рублей, выплаченных им в виде зарплат.

Также доказано, что в 2022–2023 годах Цветков получил 800 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за содействие в заключении контракта, не имея на это полномочий.

На имущество осужденных, включая автомобили, денежные средства и недвижимость, наложен арест на сумму более 30 млн рублей.

