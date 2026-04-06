РБК: осужденный по делу «Крокуса» покончил с собой

Один из приговоренных к пожизненному по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» совершил суицид. Ему провели реанимационные мероприятия, однако спасти осужденного не удалось. Главное управление ФСИН по Москве проводит проверку, сообщили РБК в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

О произошедшем узнали по камерам наблюдения. ФСИН не раскрыло имя осужденного в соответствии с законом о личных данных.

Ранее источник РЕН ТВ рассказал, что Якубджони Юсуфзода попытался покончить с собой в СИЗО «Матросская Тишина». Его приговорили к пожизненному за перевод денег на оплату жилья для исполнителей теракта в «Крокусе». Источник утверждал, что осужденного реанимировали и госпитализировали.

12 марта суд вынес приговор фигурантам дела о теракте в «Крокусе». 15 из 19 подсудимых получили пожизненные сроки. Остальным дали от 19 лет и 11 месяцев до 22 лет и 10 месяцев колонии. Большинство признали вину частично, пятеро фигурантов отказались признать себя виновными.

Теракт в «Крокус сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Жертвами преступления стали 147 человек, еще трое считаются пропавшими без вести. Ранения получили 336 человек, более 600 признали пострадавшими. Ущерб по делу достиг 5,7 млрд руб.

Никита Черненко