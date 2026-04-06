РБК: осужденный по делу «Крокуса» покончил с собой

Один из приговоренных к пожизненному по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» совершил суицид. Ему провели реанимационные мероприятия, однако спасти осужденного не удалось. Главное управление ФСИН по Москве проводит проверку, сообщили РБК в ведомстве.

О произошедшем узнали по камерам наблюдения. ФСИН не раскрыло имя осужденного в соответствии с законом о личных данных.

Ранее источник РЕН ТВ рассказал, что Якубджони Юсуфзода попытался покончить с собой в СИЗО «Матросская Тишина». Его приговорили к пожизненному за перевод денег на оплату жилья для исполнителей теракта в «Крокусе». Источник утверждал, что осужденного реанимировали и госпитализировали.

12 марта суд вынес приговор фигурантам дела о теракте в «Крокусе». 15 из 19 подсудимых получили пожизненные сроки. Остальным дали от 19 лет и 11 месяцев до 22 лет и 10 месяцев колонии. Большинство признали вину частично, пятеро фигурантов отказались признать себя виновными.

Теракт в «Крокус сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Жертвами преступления стали 147 человек, еще трое считаются пропавшими без вести. Ранения получили 336 человек, более 600 признали пострадавшими. Ущерб по делу достиг 5,7 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тринадцать минут "Крокуса"».

Никита Черненко

Сотрудники правоохранительных органов рядом со зданием концертного зала

По информации CМИ, нападение на «Крокус Сити Холл» совершили не менее четырех террористов. Они проникли в концертный комплекс незадолго до выступления группы «Пикник», открыли огонь по зрителям и подожгли зал

В результате действий преступников внутри здания начался пожар повышенного ранга сложности, в пиковый момент площадь возгорания составляла около 12,9 тыс. кв. м. Также известно как минимум о двух взрывах, прогремевших в «Крокус Сити Холле»

Вертолет скорой помощи в небе над «Крокусом»

Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия

Пожар в «Крокус Сити Холле»

После происшествия министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в клиники госпитализировали 115 пострадавших, остальные лечатся амбулаторно

В составе оперштаба на месте теракта в «Крокус Сити Холле» работали бригады реаниматологов, хирургов и психологов ФМБА

Пожар в здании «Крокус Сити Холла»

Около 4:00 утра 23 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что основная работа по оказанию экстренной помощи пострадавшим завершена

Работа правоохранительных служб на месте происшествия

Бронеавтомобиль Росгвардии на пути к концертному комплексу «Крокус Сити Холл»

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Пострадавших при теракте госпитализировали в клиники Москвы и Подмосковья, в том числе в НИИ Склифосовского

ГСУ СКР возбудил уголовное дело по факту происшествия по статье о террористическом акте

Силовики около тел погибших

Через несколько часов после происшествия на МКАД на экране возле «Крокус Сити Холла» вывели надпись «Скорбим 22.03.2024»

На следующий день после трагедии рядом с «Крокус Сити Холлом» возник стихийный мемориал

24 марта в России объявлен общенациональный траур по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Траурные мероприятия проходят по всей стране и за ее пределами

