Один из осужденных по делу «Крокуса» попытался покончить с собой

Якубджони Юсуфзода, осужденный по делу о теракте в «Крокус сити Холле», попытался покончить с собой в СИЗО «Матросская Тишина». Как сообщил источник РЕН ТВ, его реанимировали и госпитализировали. По данным следствия, Якубджони Юсуфзода переводил деньги на оплату жилья для исполнителей теракта.

Приговор по делу о теракте вынесли 12 марта. Из 19 подсудимых 15, включая Якубджони Юсуфзоду и четырех исполнителей, получили пожизненные сроки. Остальным назначили от 19 лет и 11 месяцев до 22 лет и 10 месяцев лишения свободы. Большинство признали вину частично, пятеро фигурантов отказались признать себя виновными.

Теракт в «Крокус сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Террористы открыли огонь по посетителям и подожгли концертный зал, где должна была выступать группа «Пикник». Погибли 147 человек, еще трое считаются пропавшими без вести. Ранения получили 336 человек, ущерб достиг 5,7 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тринадцать минут "Крокуса"».

