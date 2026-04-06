Путин поручил МЧС и главе Дагестана помочь пострадавшим от наводнений в регионе

Президент России Владимир Путин поручил руководителю МЧС Александру Куренкову и главе Дагестана Сергею Меликову помочь пострадавшим от паводков в регионе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Владимир Путин выслушал доклады Александра Куренкова и Сергея Меликова по телефону. Президент поручил созвать 7 апреля совещание с участием представителей властей Дагестана и федеральных ведомств.

В конце марта в регионах Северного Кавказа начались наводнения из-за сильных дождей. Вторая волна паводка пришлась на выходные 4 и 5 апреля. В Дагестане по состоянию на 6 апреля затоплены более 2 тыс. жилых домов. Число погибших достигло четырех.