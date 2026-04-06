Путин поручил МЧС и главе Дагестана помочь пострадавшим от наводнений в регионе

Президент России Владимир Путин поручил руководителю МЧС Александру Куренкову и главе Дагестана Сергею Меликову помочь пострадавшим от паводков в регионе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Владимир Путин выслушал доклады Александра Куренкова и Сергея Меликова по телефону. Президент поручил созвать 7 апреля совещание с участием представителей властей Дагестана и федеральных ведомств.

В конце марта в регионах Северного Кавказа начались наводнения из-за сильных дождей. Вторая волна паводка пришлась на выходные 4 и 5 апреля. В Дагестане по состоянию на 6 апреля затоплены более 2 тыс. жилых домов. Число погибших достигло четырех.

Сильные дожди в регионе привели к подтоплению домовладений и электроподстанций, а также к ограничению подачи электричества почти в двух десятках районов республики

Фото: Russian Emergency Ministry Press Service / AP

5 апреля в Дербентском районе произошел прорыв дамбы на Геджухском водохранилище. МЧС начало превентивную эвакуацию населения из пяти населенных пунктов, откуда уже вывезли свыше 4 тыс. человек

Фото: Russian Emergency Ministry Press Service / AP

Из-за последствий непогоды временно запретили проезд автотранспорта на 13 участках автодорог. Глава республики Сергей Меликов заявил, что самая сложная ситуация помимо Махачкалы сложилась в селе Геджух Дербентского района, в Дербенте, в районе детского лагеря «Солнечный берег» Карабудахкентского района и в Хасавюртовском районе

Фото: Emergency Ministry of Dagestan / Handout / Reuters

В микрорайоне Пальмира (Махачкала) более 100 добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей и «Молодежки Народного Фронта» ведут аварийно-восстановительные работы

Фото: Администрация города Махачкалы

Добровольцы убрали 15 придворовых территорий, на 27 улицах развезли 7,5 тонн питьевой воды для 1,2 тыс. жителей, а также выдали продуктовые наборы при поддержке Российского Красного Креста. В первые дни волонтеры помогали эвакуировать людей и продолжат круглосуточную работу до полной стабилизации обстановки

Фото: Администрация города Махачкалы

К 5 апреля специалисты восстановили подачу электроэнергии примерно половине потребителей, оставшихся без света из-за непогоды

Фото: Администрация города Махачкалы

В Махачкале самые масштабные разрушения зафиксированы на улице Перова, где из-за подмыва грунта обрушились часть многоквартирного дома и трехэтажная пристройка к шестиэтажке. Из соседних строений эвакуировали около трехсот человек

Фото: Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

Почти 3,8 тыс. домов повреждены паводком в столице республики, более 170 улиц оказались подтоплены, эвакуировано более 750 человек

Фото: Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

В связи с обрушением жилого дома в Махачкале возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ)

Фото: СУ СК России по Республике Дагестан

Экстренные службы Дагестана эвакуируют жителей из затопленных районов Махачкалы и с. Адильотар Хасавюртовского района

Фото: Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

Спасатели также эвакуируют домашних животных из зон подтопления

Фото: Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

Всего к ликвидации от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) уже привлечено более 670 человек и 224 единиц техники

Фото: Emergency Ministry of Russia / Handout / Reuters

Дополнительные силы задействованы на реках Тарнаирка и Черкес-Озень для расчистки и вывоза скопившегося мусора

Фото: Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

Работа спасательных служб

Фото: Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

С 5 по 6 апреля в регионе прошли сильные дожди, ветер усилился до 20-23 метров в секунду. Жителей просят соблюдать меры безопасности и следить за обстановкой

Фото: Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

Сильные дожди в регионе привели к подтоплению домовладений и электроподстанций, а также к ограничению подачи электричества почти в двух десятках районов республики

5 апреля в Дербентском районе произошел прорыв дамбы на Геджухском водохранилище. МЧС начало превентивную эвакуацию населения из пяти населенных пунктов, откуда уже вывезли свыше 4 тыс. человек

Из-за последствий непогоды временно запретили проезд автотранспорта на 13 участках автодорог. Глава республики Сергей Меликов заявил, что самая сложная ситуация помимо Махачкалы сложилась в селе Геджух Дербентского района, в Дербенте, в районе детского лагеря «Солнечный берег» Карабудахкентского района и в Хасавюртовском районе

В микрорайоне Пальмира (Махачкала) более 100 добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей и «Молодежки Народного Фронта» ведут аварийно-восстановительные работы

Добровольцы убрали 15 придворовых территорий, на 27 улицах развезли 7,5 тонн питьевой воды для 1,2 тыс. жителей, а также выдали продуктовые наборы при поддержке Российского Красного Креста. В первые дни волонтеры помогали эвакуировать людей и продолжат круглосуточную работу до полной стабилизации обстановки

К 5 апреля специалисты восстановили подачу электроэнергии примерно половине потребителей, оставшихся без света из-за непогоды

В Махачкале самые масштабные разрушения зафиксированы на улице Перова, где из-за подмыва грунта обрушились часть многоквартирного дома и трехэтажная пристройка к шестиэтажке. Из соседних строений эвакуировали около трехсот человек

Почти 3,8 тыс. домов повреждены паводком в столице республики, более 170 улиц оказались подтоплены, эвакуировано более 750 человек

В связи с обрушением жилого дома в Махачкале возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ)

Экстренные службы Дагестана эвакуируют жителей из затопленных районов Махачкалы и с. Адильотар Хасавюртовского района

Спасатели также эвакуируют домашних животных из зон подтопления

Всего к ликвидации от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) уже привлечено более 670 человек и 224 единиц техники

Дополнительные силы задействованы на реках Тарнаирка и Черкес-Озень для расчистки и вывоза скопившегося мусора

Работа спасательных служб

С 5 по 6 апреля в регионе прошли сильные дожди, ветер усилился до 20-23 метров в секунду. Жителей просят соблюдать меры безопасности и следить за обстановкой

