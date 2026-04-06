Тело ребенка нашли в зоне паводка в Дагестане

Число жертв второй волны паводка в Дагестане выросло до четырех: в Дербентском районе нашли тело ребенка. Об этом «Интерфаксу» сообщили в администрации района.

«Обнаружено тело 5-летней девочки недалеко от села Мамедкала... Девочка родом из села Великент, — сообщили в администрации. — Ребенка унесло течением после подъема уровня воды на участке федеральной трассы».

Накануне при подъеме воды в Дербентском районе был затоплен участок федеральной трассы. Там погибли женщина и ребенок, которых унесло течением. Еще пятерых человек спасли. Одна женщина погибла во время оползня в селе Кирки Кайтагского района.

В Махачкалинском районе нарушено движение поездов. В воскресенье в дагестанской столице обвалилась секция многоэтажного дома.