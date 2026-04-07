Международный Фестиваль «Сочинская весна — 2026»

Совсем скоро в курортной столице Краснодарского края состоится Международный фестиваль женского социального творчества, креативных индустрий и семейных ценностей «Сочинская весна — 2026».

С 14 по 16 апреля 2026 года в Сочи пройдет IV Международный фестиваль «Сочинская весна». Организатор Фестиваля — Союз Женщин России и его региональные представительства: краевое отделение СЖР и женсовет г. Сочи.

«Сочинская весна — 2026» соберет, как и в прошлые годы, лидеров общественного мнения из числа руководителей региональных отделений и Клубов женщин-предпринимателей Союза женщин России, разработчиков социально-предпринимательских проектов и креативных индустрий более чем из 40 регионов России, а также Абхазии, Белоруссии, стран африканского континента.

«Этот год — юбилейный для нашей организации: мы отмечаем 85-летие со дня образования Антифашистского комитета советских женщин, историческим правопреемником которого является Союз женщин России. И этот год в нашей стране объявлен Президентом Годом единства народов России. Под знаком этих событий пройдет наш Фестиваль "Сочинская весна", где мы будем делиться опытом и лучшими социальными практиками, с интересом узнавать новое от наших удивительных спикеров, строить перспективы совместной деятельности»,— М.Э. Ситтель, Председатель Союза женщин России.

В программе Фестиваля: образовательные сессии, мотивирующие женщин к активным действиям, саморазвитию и продвижению в информационном пространстве, диалоговые площадки лидеров гражданского общества и представителей органов власти различного уровня, практикоориентированные тренинги. Также пройдет Международный круглый стол в Городском собрании Сочи с участием гостей из Абхазии, Белоруссии, стран Африки.

К участию в Фестивале приглашены: директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ М.В. Захарова, в качестве спикеров: политолог К.А. Геворгян, директор Дивизиона развития сектора некоммерческих организаций АСИ по продвижению новых проектов В.Л. Вайнер, директор Института здравоохранения НИИ ВШЭ Л.Д. Попович, теле- и радиоведущий, общественный деятель, автор книг, заслуженный врач А.Л. Мясников, председатель Комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ С.И. Рыбальченко, генеральный директор Медиагруппы РБК Юг и Северный Кавказ Л.Ю. Борщева, психолог, общественный деятель А.К. Орлова, лидер общественного мнения, актриса, теле- и радиоведущая Я.Е. Поплавская и ряд других авторитетных специалистов в различных сферах деятельности.

Девизом Фестиваля «Сочинская весна» являются слова «Успешная женщина — успешная страна». «Я считаю, что эти слова очень точно отражают суть самого фестиваля. У нас много талантливых и успешных женщин, чей жизненный и профессиональный опыт актуален и востребован. Обобщить этот опыт — одна из задач "Сочинской весны"»,— Татьяна Ромашкина, Председатель Совета и Клуба женщин-предпринимателей г. Сочи, Амбассадор Союза женщин России.

Фестиваль «Сочинская весна», ставший настоящим событием для Краснодарского края и юга России, поддерживают: аппарат Губернатора Краснодарского края, администрация города Сочи, фонд региональных социальных программ «Наше будущее».

