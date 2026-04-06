Индексации прошли по головам

Рост зарплат замедлился. Оклады в первом квартале выросли только у 10% россиян. И каждому четвертому добавили 20%, говорится в совместном исследовании сервиса «Работа.ру» и «Подработка». Однако сотрудники не теряют оптимизма и надеются получить прибавку к лету.

В этом году 14% россиян получили повышение — и по деньгам, и по должности. Это на треть меньше, чем год назад. Зарплаты у большинства, как показывают соцопросы, выросли только на 10%. В реальности же цифры еще ниже, замечает гендиректор фабрики Rels Иван Петраков:

«Индексация составила 7,5%, но количество сотрудников сократилось. Компаниям пришлось отказаться от услуг некоторых штатных специалистов (по ведению сайта, например) — их заменили аутсорс-агентства. Льготы на страховые взносы у субъектов МСП убрали, налоговая нагрузка выросла на 12-15%. Многие фирмы, я уверен, перейдут на ИП и выведут персонал за штат, чтобы не платить обязательные отчисления».

В некоторых компаниях пока повышают только KPI, так что реальная зарплата на руки выходит меньше, делятся собеседники “Ъ FM”. Бизнес не может индексировать оклады, как это было еще год назад, говорит гендиректор Finn Flare Ксения Рясова:

«Рынок абсолютно перегрет зарплатами из-за того, что людей очень сильно не хватает. Просто остановка на текущем уровне — это уже очень хорошо. В этом году у нас не было индексации в компании. Везде, как мы слышим, идут большие сокращения, даже в больших банках, например, в "Сбере". Поэтому то, что мы платим вовремя и полную зарплату, уже считается конкурентным преимуществом».

Компании больше не боятся текучести кадров, режут образовательные программы, сокращают наполнение ДМС. Ведь у многих, кажется, похожая ситуация, так зачем еще повышать зарплату сотрудникам. Но фокус на оптимизацию у конкурентов — лучшее время для найма, считает гендиректор консалтинговой компании Remain Дмитрий Клапша:

«В этом году мы никого не уволили, по крайней мере пока что. Наоборот, сейчас ищем людей на рынке, активно собеседуем их. Мы понимаем, что происходящее дает нам дополнительные возможности: кого-то "оптимизировали", может быть, незаслуженно, а у нас этот человек станет отличным работником. К нам стали рекрутироваться все больше административных директоров. Мы видим, что они готовы выходить на новое место с понижением зарплаты и ожиданий на 10%, 20% и даже 30%».

Штатные сотрудники пока работают на тех же условиях, а вот медианная предлагаемая зарплата продолжает расти. В первом квартале она составила больше 86 тыс. руб. — +13% год к году, посчитали аналитики hh.ru. Но быстрее всего доходы увеличились у рабочих и технических специалистов. Сварщикам предлагают 150 тыс. руб. (+126%). Самая высокая зарплата — у руководителей групп разработки: 303 тыс. руб. в месяц, почти на четверть больше, чем год назад. У остальных же айтишников рост окладов замедлился, замечает IT-директор холдинга «Специальные системы и технологии» Валентин Каськов:

«В первом квартале не было индексации зарплат, она запланирована на середину года и составит 6-6,5%. Есть сокращения в IT-отрасли, но они в основном касаются продающих и маркетинговых юнитов, а самих айтишников никто не трогает. Больший упор делается на внедрение искусственного интеллекта и средств автоматизации. Бизнес активно вкладывается в разработку, чтобы получать эффект горизонтального масштабирования за счет информационных систем, а не за счет широкого найма».

А это значит, что найти работу станет еще сложнее и сокращений будет больше. Уже сейчас компании часто публикуют вакансии без указания зарплат. А если и индексируют оклады — то не всем, а выборочно. Как говорится, каждому по заслугам.

Аэлита Курмукова