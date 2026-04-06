Выжившему после дрейфа в Охотском море Пичугину запросили три года колонии

Гособвинение попросило назначить три года колонии-поселения и штраф 50 тыс. руб. Михаилу Пичугину, выжившему после дрейфа в Охотском море. Его обвиняют в нарушении правил безопасности движения на морском транспорте, а также в использовании заведомо подложного документа. Об этом сообщил ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Пичугин

Михаил Пичугин

Защита попросила оправдать подсудимого по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта). Адвокат Андрей Аштуев пояснил, что господин Пичугин не мог и не должен был предвидеть гибель своего брата и племянника. Также он попросил снизить наказание по второй статье. В качестве смягчающих обстоятельств защитник попросил учесть признание вины, наличие ребенка, возмещение вреда и состояние здоровья подсудимого и его матери.

Прения прошли в Октябрьском районном суде Улан-Удэ, дело слушают в закрытом режиме. По версии следствия, в августе 2024 года господин Пичугин вместе с братом и 15-летним племянником вышел в Охотское море на лодке-катамаране «Байкат 470». Через какое-то время мотор у лодки отказал, и судно легло в дрейф. Лодку нашли через два месяца у берегов Камчатки, выжить смог только Михаил Пичугин.

Следствие установило, что при регистрации судна Михаил Пичугин указал недостоверные характеристики мотора лодки. Также в СКР пришли к выводу, что он знал о проблемах с системой охлаждения двигателя, но не устранил неполадки и вышел в море в запрещенном для плавания районе. 31 января 2025 года господину Пичугину предъявили обвинения.

Никита Черненко