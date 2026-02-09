Выживший после двухмесячного дрейфа Пичугин частично признал вину в гибели родных

Житель Бурятии Михаил Пичугин, выживший после двух месяцев дрейфа в Охотском море, частично признал вину по делу о гибели брата и племянника. В частности, он признал вину в подделке идентификационных номеров на судне и нарушении предельной дальности выхода в море для маломерного судна. Об этом сообщило «РИА Новости».

Слушание по делу прошло в закрытом режиме в Октябрьском районном суде Улан-Удэ. По версии следствия, обвиняемый в июле 2024 года направил в сахалинское отделение Государственной инспекции по маломерным судам договор купли-продажи катамарана. При этом в документах были указаны недостоверные данные о характеристиках мотора лодки.

Также в СКР пришли к выводу, что господин Пичугин знал о неисправности системы охлаждения двигателя, но не устранил неполадки и вышел в море в запрещенном районе плавания. В частности, он увел катамаран на расстояние свыше 1,6 морской мили (около трех км — "Ъ") от берега. В итоге мотор отказал, и судно легло в дрейф.

Михаил Пичугин вместе с братом и 15-летним племянником вышел в Охотское море в августе 2024 года на лодке-катамаране «Байкат 470». Через какое-то время связь с ними пропала. Судно нашли у берегов Камчатки в октябре того же года, к тому моменту в живых остался только Михаил Пичугин.

31 января 2025 года господина Пичугина обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. После этого мужчине назначили подписку о невыезде. Потерпевшими по делу признали матерей брата и племянника обвиняемого.

Никита Черненко