Три депутата Госдумы выдвинулись на праймериз в Нижегородской области

В Нижегородской области на праймериз «Единой России» в Госдуму IX созыва, по данным на 6 апреля, выдвинулись три действующих депутата федерального парламента.

Это Роман Любарский (по списку), Юрий Станкевич (округ №131, Нижегородский). Ранее выдвинулся Артем Кавинов (№135, Борский). Как писал «Ъ-Приволжье», нумерация нижегородских округов в Госдуму поменяется: вместо №№129–133 будут №№131–135.

Первый зампредседателя гордумы Нижнего Новгорода Евгений Костин подал заявку по округу №132 (Приокский).

Также заявки подали два участника СВО. По округу №131 выдвинулся юрисконсульт ОМВД «Кстовский» Олег Паняев. Он же выдвигался на праймериз ЕР в думу Нижнего Новгорода в 2025 году, но затем отозвал заявление. Старший механик в/ч 52634 Тахир Мухамятов выдвинулся по списку.

Всего на текущий момент по нижегородским округам и территориям в Госдуму зарегистрированы 12 человек. При этом из списка выбыл начальник управления экономразвития администрации Шатковского округа Алексей Зырянов, который выдвигался по списку.

Галина Шамберина