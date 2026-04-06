Освобожденная из колл-центра в Мьянме россиянка поедет домой 7 апреля

Россиянка, освобожденная из мошеннического колл-центра в Мьянме, 7 апреля будет направлена в Таиланд для дальнейшего возвращения в Россию. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Мьянме в Telegram-канале.

По данным дипмиссии, гражданку России незаконно удерживали в мошенническом центре в районе города Мьявади пять месяцев. Ее освободили 26 февраля, уточнили в посольстве.

31 марта из подобных центров освободили еще двух россиянок, которые также ожидают депортации в Таиланд. Как сообщал вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников, в мошеннических центрах в регионе остаются тысячи человек, включая граждан России.

