Шесть депутатов зарегистрированы на праймериз ЕР в нижегородское заксобрание

Еще шесть кандидатов зарегистрированы на праймериз «Единой России» в заксобрание Нижегородской области. Всего их теперь 15, указано на сайте партийного голосования.

Среди новых кандидатов три действующих депутата: это председатель заксобрания Евгений Люлин (округ №12), председатель комитета ЗС НО по госвласти Владимир Паков (территориальная группа №19) и председатель комитета ЗС НО по соцвопросам Наталья Смотракова (округ №19). Всего выдвинулись уже шесть депутатов текущего созыва.

По округу №21 выдвинулся председатель совета депутатов Балахнинского округа, гендиректор ООО «ТехноГрупп» Константин Дежурнов.

Также зарегистрирован инженер-технолог ООО «Континент Электросервис» Дмитрий Никитин (округ №10). Он стал уже третьим кандидатом по этому округу вместе с действующим депутатом Антоном Гребнем и советником директора по воспитательной работе школы №9 Марией Спиридоновой.

Геодезист у ИП Елагин Андрей Валерьевич Антон Терехин выдвинулся в группе №20.

В Госдуму зарегистрированы еще два кандидата на праймериз: председатель общественной организации «Объединение пассажиров» Илья Зотов (по списку) и специалист АО «БетЭлТранс» Николай Мязин (округ №135). Ранее выдвинулись шесть претендентов.

Напомним, в новых созывах и Госдумы, и заксобрания поменяется нумерация округов.

Галина Шамберина