Т-Банк запустил программу поддержки малого бизнеса

Т-Банк запустил комплексную программу поддержки малого бизнеса. Ее цель — снизить финансовую нагрузку на предпринимателей в связи с недавними изменениями налогового законодательства.

С 1 января 2026 года услуга эквайринга стала облагаться НДС по ставке 22%, хотя с 2006 года на все операции по банковским картам действовала льгота, освобождающая от уплаты НДС. Таким образом, комиссия за проведение платежей рассчитывается и списывается с учетом НДС, что ведет к повышению тарифов для бизнеса и в конечном счете отражается на цене для конечного потребителя.

В конце 2025 года в преддверии вступления в силу изменений налогообложения глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупреждала о том, что отмена налоговых льгот может повлиять на платежный рынок. «Есть риск того, что банки перенесут свои траты в тарифы»,— отмечала председатель Центробанка. Сейчас, по словам участников рынка, комиссии за эквайринг уже выросли с 1,5–2% до 2,5–3%, поэтому покупателям все чаще предлагают оплату через QR и СБП, которые налогом не облагаются. Однако есть нюанс: таким образом покупатели теряют возможность получения кешбэка, так как не используют при оплате карту.

По данным «Анализа рынка эквайринга (процессинга) в России», подготовленного BusinesStat, за 2021–2025 годы оборот рынка эквайринга вырос на 29% — с 0,88 трлн до 1,13 трлн руб. Если в 2021 году доля безналичных платежей в общем обороте розничной торговли товарами и услугами составляла в России 74%, то в прошлом году этот показатель достиг уже 88%. Однако сейчас наблюдается постепенное замедление темпов роста оборота рынка, что в том числе связано с ростом популярности QR-эквайринга по СБП, где размер комиссии значительно меньше, чем при традиционном торговом и интернет-эквайринге.

В рамках программы поддержки клиенты «Т-Бизнеса», для которых эквайринг — значимая часть операционной деятельности, могут получить расширенную консультацию по вопросам налогов и отчетности, а также обратиться за компенсацией 50% НДС, начисленного на комиссию за торговый и интернет-эквайринг по операциям за 2026 год. Также клиенты могут воспользоваться инструментами продвижения на рекламной платформе в экосистеме Т-Банка. Первый запуск офера на рекламной платформе — бесплатно, и в течение первых двух месяцев клиентам «Т-Бизнеса» доступна скидка на услуги в размере 50%. В настоящий момент аудитория экосистемы Т-Банка — более 54 млн человек, что дает широкие возможности по рекламному продвижению продуктов и услуг ее пользователей. Кроме того, «Т-Бизнес» не повышает стоимость обслуживания для клиентов, чтобы снизить финансовое давление на их бизнес-показатели.

«Мы понимаем, что изменения в рамках налоговой реформы — это существенная дополнительная нагрузка для бизнеса. В особенности это касается офлайн-розницы и активно развивающегося сектора электронной коммерции, для которого эквайринг не сервисная опция, а необходимость,— отметил руководитель управления развития малого бизнеса “Т-Бизнеса” Егор Раннев.— Наша ключевая ценность — мы помогаем предпринимателям не только словом, но и делом. Мы не остаемся в стороне и, чтобы поддержать предпринимателей, запускаем пакет мер, отвечающих их ключевым запросам».