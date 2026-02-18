НБКИ: средний размер лимитов по выданным кредитным картам в РФ снизился на 7,6%

В январе 2026 года средний размер лимитов по новым кредитным картам в России уменьшился на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В денежном выражении показатель снизился до 98,8 тыс. руб., тогда как в декабре 2025 года он превышал 100 тыс. руб. Месячное сокращение составило 1,4%.

Максимальные кредитные лимиты в январе зафиксированы в Москве (135,9 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (120,1 тыс. руб.), Московской области (117,4 тыс. руб.), Ленинградской (104 тыс. руб.) и Тюменской областях, включая ХМАО и ЯНАО (103,7 тыс. руб.).

Наибольшее снижение объемов выдачи кредиток отмечено в Приморском крае (16,3%), Саратовской и Иркутской областях (11,4% и 10,9% соответственно), Красноярском крае (10,5%), а также в Белгородской области (9,8%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил снижение лимитов охлаждением спроса и ухудшением качества заявителей. По его словам, при высоких ставках по кредитам россияне с хорошей кредитной историей предпочитают сберегать деньги, а не брать их в долг для покупок.