Силы ПВО за ночь сбили над Россией 50 БПЛА

В период с 23:00 мск 5 апреля до 7:00 6 апреля средства ПВО перехватили и уничтожили 50 беспилотников самолетного типа над четырьмя российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, дроны сбили над Белгородской, Брянской и Ростовской областями, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что при атаке на Новороссийск пострадали восемь человек. В городе повреждены шесть многоквартирных домов и два частных. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.