Пожар в калининградском ТЦ «Гиант» потушили

Пожар в торговом центре «Гиант» в Калининграде потушили, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных. Сейчас спасатели МЧС проводят проливку и разбор конструкций.

Ранее глава области сообщал о трех пострадавших при пожаре Позже региональный МЧС сообщил о еще двух пожарных, которым потребовалась госпитализация.

Возгорание произошло днем 5 апреля на Московском проспекте. Из здания эвакуировали около 140 человек. По предварительным данным, причиной стал электромобиль, припаркованный у стены здания, — с него огонь перекинулся на фасад. Пожарные локализовали возгорание на площади 7 тыс. кв. м.