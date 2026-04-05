Голосование «по-белому»

Как стало известно “Ъ”, «Единая Россия» (ЕР) уже почти месяц ждет включения сайта своего предварительного голосования в так называемые «белые списки». Процедура по отбору кандидатов в Госдуму стартовала еще 11 марта, однако онлайн-платформа праймериз до сих пор недоступна в некоторых регионах, где ограничен мобильный интернет. О необходимости отнесения партийных ресурсов к числу безусловно доступных накануне думской кампании говорят и в КПРФ.

Начало праймериз ЕР совпало с периодом массовых сбоев мобильной связи в Москве и последующим включением «белых списков». Как сообщал “Ъ”, технология полноценно заработала в столице 13 марта. В течение почти двух следующих недель попасть на сайт предварительного голосования с мобильного телефона без VPN корреспондентам “Ъ” не удавалось.

Как сообщил “Ъ” член генсовета ЕР Сергей Перминов, единороссы обратились в Минцифры с просьбой включить сайт праймериз в число доступных ресурсов сразу же после начала процедуры. Однако вопрос все еще находится «в процессе». «Задач у коллег из министерства хватает»,— объяснил сенатор.

В этом году ЕР впервые проводит отбор кандидатов в Госдуму исключительно в электронном формате. Пять лет назад желающие могли поддержать выдвиженцев в первичных, местных и региональных отделениях. Сейчас сделать это будет возможно только онлайн при помощи «Госуслуг» (голосование пройдет с 25 по 31 мая). Заявиться на праймериз можно до конца апреля.

КПРФ тоже намерена обратиться в Минцифры с просьбой включить в «белые списки» сайт своего аналога праймериз — проекта «Народный кандидат», который будет запущен 15 апреля и позволит всем желающим поддержать предлагаемых партией выдвиженцев по каждому из 225 одномандатных округов (см. “Ъ” от 2 апреля). Об этом “Ъ” рассказал первый заместитель председателя ЦК Компартии Юрий Афонин. По его мнению, в число доступных ресурсов априори должны входить сайты парламентских партий, чтобы «активисты и сторонники могли брать оттуда информацию даже в условиях ограничений».

В течение минувшей недели при «белых списках» корреспонденты “Ъ” наблюдали разную доступность сайтов предварительного голосования ЕР, парламентских партий, ГАС «Выборы», а также центральной и региональных избирательных комиссий в зависимости от региона.

Например, в Воронеже открывались сайты ЕР и КПРФ, однако не грузились все остальные. В Ярославле были доступны сайты ЕР, праймериз и КПРФ, а в Екатеринбурге — только КПРФ.

На данный момент из перечня ресурсов, имеющих отношение к электоральным процессам, официально в «белые списки» входит только система дистанционного электронного голосования, а также «Госуслуги», которые позволяют ею пользоваться.

В Минцифры в ответ на запрос “Ъ” пояснили, что «включение того или иного сайта или приложения в "белый список"… инициируется после подачи ведомством или организацией необходимых технических сведений». «Окончательное решение принимается при условии соответствия требованиям органов, отвечающих за обеспечение безопасности»,— добавили в министерстве.

Тема включения сайтов в «белые списки», судя по всему, актуальна не для всех партий. Например, в пресс-службе «Справедливой России» заявили “Ъ”, что «в настоящий момент партийные ресурсы работают без ограничений, в связи с чем данный вопрос не стоит в повестке партии». Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») сообщил, что для его партии актуальный вопрос — «чтобы в белых списках были все приложения для здоровья и банковские приложения, нужные людям». «Считаем это более важным, чем включение в белые списки партийных сайтов. А еще более важным — ответ на вопрос, когда белые списки вообще отменят», — добавил он. В ЛДПР на запрос “Ъ” не ответили.

По мнению электорального юриста Олега Захарова, праймериз не вполне отвечают публичной логике наполнения «белых списков», поскольку являются «внутрипартийным междусобойчиком», который сложно отнести к насущной потребности большинства граждан: «Законом праймериз вообще не предусмотрены, и проходят они еще до официального старта выборов». Партийные сайты сами по себе являются информационными каналами для сторонников, а не агитационными ресурсами и в этом смысле «могут рассматриваться как своего рода СМИ и претендовать на особый статус в интернете», рассуждает эксперт. Но даже если они не попадут в «белые списки», на предвыборной кампании это почти не скажется, полагает господин Захаров: «Основной пласт агитации в интернете приходится на соцсети, СМИ и новостные ресурсы, а часть из них уже есть в "белых списках"».

Андрей Прах, Ксения Веретенникова, Татьяна Исакова; корсеть “Ъ”