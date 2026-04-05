В Махачкале подтвердили обрушение части жилой многоэтажки из-за паводка

Причиной обрушения жилого многоэтажного дома в Махачкале, по предварительным данным, стало размывание фундамента в результате подтопления. Об этом заявили в СУ СКР по Дагестану. Организована процессуальная проверка.

В ведомстве сообщили, что обрушилось здание, расположенное по адресу: улица Перова, дом 16.

При этом в администрации главы Дагестана уточнили, что «в результате подмыва грунта произошло обрушение трехэтажной пристройки к шестиэтажному дому» в районе улицы Айвазовского (соседней с улицей Перова).

Глава Дагестана Сергей Меликов на месте ЧП заявил жителям соседних домов, что оказавшиеся под угрозой последующего разрушения многоэтажки будут обследовать в понедельник. Экстренные службы оцепили четыре многоквартирных дома. Эвакуированы не менее 300 человек. Данные о пострадавших не поступали.