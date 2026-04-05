Пайщики потянулись в долги

Интерес частных инвесторов к ПИФам остается высоким, и даже с учетом сокращения чистых привлечений за март они составили 123 млрд руб. Впервые с начала года в лидеры вышли фонды облигаций, чистый приток в которые превысил 80 млрд руб. При этом из-за резкого роста ставок по инструментам в китайской валюте увеличился интерес частных инвесторов и к юаневым фондам денежных инвестиций. По оценке экспертов, в ближайшей перспективе ПИФы облигаций будут пользоваться спросом в условиях дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ.

По оценке “Ъ”, основанной на данных Investfunds, в минувшем месяце чистый приток средств в розничные паевые фонды (открытые и биржевые ПИФы) превысил 123 млрд руб. Этот результат оказался на 23 млрд руб. (15,8%) ниже февральского, но более чем в три раза выше результата за аналогичный период 2025 года. Всего с начала года чистый приток в ПИФы превысил 382 млрд руб., что в 7,2 раза выше результата аналогичного периода прошлого года.

Впервые с начала года наиболее популярной категорией фондов стали ПИФы облигаций, чистые привлечения в которые превысили 80,1 млрд руб.

Это на 35% выше показателя февраля и лучший результат с декабря минувшего года. Высокий интерес к облигационным фондам объясняется снижением ключевой ставки. В марте ЦБ снизил ее на 50 базисных пунктов, до 15%, и дал мягкий сигнал относительно будущей траектории монетарной политики. Как отмечает управляющий директор УК «Первая» Константин Ильчишин, решение регулятора дало импульс для роста рублевого облигационного рынка и стимулирования роста привлечений в фонды. По итогам марта индекс Московской биржи гособлигаций (RGBITR) вырос на 1,8%, индекс корпоративных облигаций — на 2%.

Одновременно с этим спрос на рублевые фонды денежного рынка сократился на 53%, до 34 млрд руб. (минимум с сентября 2025 года), на фонды смешанных инвестиций, включающие инструменты денежного рынка и облигации,— на 20%, до 10,4 млрд руб. (худший результат с июня 2025 года). Впрочем, инвесторы обратили внимание на юаневые фонды денежного рынка, которые за месяц привлекли 7,7 млрд руб. против 70 млн руб. месяцем ранее. Всплеск интереса вызвали резкое повышение курса юаня, произошедшее в первой половине месяца, и рост ставок по краткосрочным кредитам в китайской валюте юанях (см. “Ъ” от 17 марта). В итоге паи таких фондов подорожали за месяц на 5,2–5,9%, что почти в четыре раза превысило результаты рублевых фондов денежного рынка.

В то же время частные инвесторы продолжали выводить средства из фондов акций. В марте эти ПИФы зафиксировали чистый отток в 4,6 млрд руб. против 3,4 млрд руб. в феврале (см. “Ъ” от 11 марта). Активнее инвесторы забирали деньги из таких фондов в августе 2025 года (5,4 млрд руб.). Виной тому усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке и рост неопределенности по многим глобальным товарным и валютным рынкам, а также отсутствие устойчивого роста на рынке. В начале месяца индекс Московской биржи, поддержанный ростом акций сырьевых компаний, впервые с сентября 2025 года смог превысить 2900 пунктов. Однако затем потерял более 4% и завершил месяц на отметке 2776 пунктов, почти на 1% ниже значений закрытия февраля. «В этих условиях многие инвесторы заняли консервативную позицию в отношении покупки более рисковых активов»,— отмечает портфельный управляющий УК «ВИМ Инвестиции» Олег Цецегов.

Продолжение смягчения монетарной политики ЦБ будет стимулировать дальнейший переток средств на фондовый рынок.

Как отмечает Константин Ильчишин, из-за замедления инфляции и сдержанности экономического роста регулятор продолжит снижение ставки (ближайшее заседание состоится 24 апреля). В этих условиях повышенный интерес инвесторов к фондам облигаций сохранится. При этом интерес к фондам денежного рынка, текущая доходность которых фактически привязана к ключевой ставке, будет снижаться. Однако, как отмечает глава департамента управления активами «Альфа-Капитала» Виктор Барк, «так как это один из самых консервативных инструментов», то, скорее всего, здесь следует ожидать замедления притоков, а не существенных оттоков средств инвесторов.

Виталий Гайдаев