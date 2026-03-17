Юаней с Поднебесной не хватает

Ставки по краткосрочным кредитам в юанях на межбанковском рынке достигли максимума за полтора года, приблизившись к уровню 14% годовых. Сокращение продаж экспортной выручки с конца прошлого года, а также недавний отказ Минфина от реализации валюты в рамках бюджетного правила привели к дефициту юаней. Ставки в ближайшее время могут подняться еще выше, изменить ситуацию может приток валюты из-за роста цен на нефть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В последние дни российский рынок столкнулся со значительным дефицитом юаневой ликвидности. По данным Московской биржи, 16 марта ставка RUSFAR CNY (рассчитывается на основе однодневных репо с клиринговыми сертификатами участия) достигла 13,68% годовых, максимума с ноября 2024 года. За день ставка выросла на 1,4 п. п., за неделю — на 7 п. п.

Осенью 2024 года ставки доходили до 20% годовых на фоне проблем с трансграничными платежами после попадания крупных финансовых организаций в SDN List. Но в последующие месяцы бизнес адаптировался к новым условиям, и ставки вернулись к нормальным уровням. Почти весь 2025 год они держались на околонулевом уровне, чему способствовал пониженный спрос на юани со стороны импортеров, а также высокое предложение валюты экспортерами и Банком России.

Нынешний дефицит юаней был заложен еще в конце 2025 года в условиях активных заимствований в китайской валюте на фоне низких ставок. Как отмечает руководитель направления аналитического сервиса банка «Зенит» Владимир Евстифеев, с октября минувшего года по текущий момент корпоративные заемщики через облигации привлекли более 16 млрд CNY. Около 20 млрд CNY привлек Минфин в самом конце года (см. “Ъ” от 3 декабря 2025 года). Хотя такие облигации допускают оплату рублями, но корпоративные заемщики обычно сразу конвертируют российские рубли в юани для снижения валютного риска.

С начала года ситуация начала ухудшаться из-за сокращения продаж экспортной выручки, как из-за смягчения требований к экспортерам, так и из-за падения цен на российскую нефть. По данным Банка России, в январе 2026 года чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами составили $5,1 млрд, что почти в полтора раза меньше, чем в январе 2025-го. В феврале реализация валюты упала до $3,5 млрд, что в три раза меньше, чем годом ранее. «Сочетание высокого спроса на займы в юанях и сокращения притока китайской валюты в страну стало ключевым элементом сформированного дефицита»,— считает Владимир Евстифеев. Уже в феврале ставки RUSFAR CNY приближались к 13% годовых, но к концу месяца откатились до 6,35% годовых.

Ситуацию с ликвидностью в середине марта обострило решение Минфина прекратить продажи валюты в рамках бюджетного правила. «Ранее эти продажи валюты выступали крупным источником валютной ликвидности. В данный момент выпадающие объемы временно не могут быть компенсированы ростом нефтегазовых доходов экспортеров (на фоне закрытия Ормузского пролива и роста цен на нефть до $100 за баррель.— “Ъ”), так как это отразится на их выручке позже»,— отмечает ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин.

В таких условиях курс юаня 16 марта вырос на 17 коп., до 11,82 руб./CNY. За пять дней китайская валюта подорожала на 55 коп., цена вернулась к максимальным значениям с 12 сентября 2025 года. «В отличие от долларов и евро, которые можно было свободно занять в западной финансовой системе, российские компании получают юани в основном от торговли, так как китайские банки практически не предоставляют юани российским компаниям»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. В ближайшие дни ставки по юаням могут еще вырасти, но ненадолго. «Оживление экспортно-импортных операций (возросшие цены на нефть, сезонное оживление импорта) могут принести новую юаневую ликвидность, и тогда ставки могут снизиться»,— считает Михаил Васильев.

Одним из рисков для баланса юаневой ликвидности остается пересмотр цены отсечения нефти в бюджетном правиле. «Более низкая цена отсечения приведет к возобновлению покупок валюты Минфином на внутреннем рынке, что неизбежно усилит спрос на юани»,— поясняет господин Евстифеев. По оценке инвестиционного стратега «ВТБ Мои Инвестиции» Алексея Михеева, в ближайший месяц курс юаня может превысить 12 руб./CNY.

Виталий Гайдаев