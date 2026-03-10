Пайщики уходят от депозитов

Инвесторы уверенно наращивают вложения в паевые инвестиционные фонды. По итогам февраля 2026 года чистый приток в розничные ПИФы превысил 146 млрд руб., что на 33 млрд руб. больше, чем в январе. В ситуации снижения ставок по депозитам инвесторы выбирают более доходные фонды денежного рынка и облигаций. В ближайшие месяцы участники рынка не исключают усиления перетока средств в ПИФы облигаций и смешанного типа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

В последний зимний месяц 2026 года интерес частных лиц к рынку коллективных инвестиций заметно вырос. По оценке “Ъ”, основанной на данных Investfunds, в феврале чистый приток средств в розничные паевые фонды (открытые и биржевые ПИФы) превысил 146 млрд руб. Этот результат на 29% выше показателя января. При этом в феврале 2025 года из этих фондов был зафиксирован отток в размере более 17 млрд руб.

Участники рынка связывают восстановление спроса на инструменты коллективного инвестирования с активным снижением ставок по депозитам.

По данным Банка России, к концу февраля средняя максимальная ставка крупнейших банков опустилась до 14,1% годовых, минимума с декабря 2023 года. В таких условиях в лидеры вышли три крупнейшие УК («Первая», «ВИМ Инвестиции», «Альфа-Капитал»), продукты которых распространяются в первую очередь через сети крупных банков. «Более двух третей притоков в наши ПИФы — это перетоки денег с депозитов, еще около 10% дали иные инвестиционные продукты. Остальное — это новые деньги клиентов»,— заявил директор по инвестициям УК «Первая» Андрей Русецкий.

В первую очередь средства шли в фонды денежного рынка, чистые привлечения в которые в отчетный период достигли 72 млрд руб. Это почти на 29 млрд руб. выше показателя января, но все еще заметно ниже уровней ноября-декабря минувшего года (83–88 млрд руб.). При этом спрос на такие фонды растет не только со стороны частных, но и со стороны корпоративных клиентов. «Для бизнеса ПИФы денежного рынка используются как инструмент казначейского управления, заменяя размещение средств на расчетных счетах»,— отмечает портфельный управляющий «ВИМ Инвестиции» Олег Цецегов.

Вырос интерес и к фондам облигаций, хотя и менее значительно, чем на инструменты денежного рынка.

По данным Investfunds, чистый приток средств в них превысил 59 млрд руб., что почти на 17 млрд руб. выше результата января. Интерес к этим ПИФам вырос на фоне роста котировок долговых инструментов после неожиданного решения Банка России снизить ключевую ставку на 0,5 п. п., до 15,5%. Как отмечает глава департамента управления активами «Альфа-Капитала» Виктор Барк, после решения регулятора произошел всплеск покупок. «Основной причиной интереса к таким фондам является текущая динамика инфляции, которая позволяет надеяться на дальнейшее снижение ключевой ставки»,— отмечает господин Барк. К началу марта годовые темпы инфляции снизились до 5,75%, тогда как месяц назад оценивались в 6,45%.

В стороне от общего тренда оказались ПИФы смешанных инвестиций (чистый приток сократился почти в два раза, до 13 млрд руб.) и драгоценных металлов (снижение на 30%, до 5 млрд руб.). «Инвесторов в фонды драгметаллов могла отпугнуть высокая волатильность базового актива: месяц начался с коррекции, превышавшей в моменте 20%. Впрочем, в итоге фонды на золото оказались самыми доходными в феврале»,— отмечает господин Русецкий. Вместе с тем из фондов акций инвесторы продолжали в основном выводить средства — чистый отток составил 3,4 млрд руб., лишь на 0,5 млрд меньше, чем в январе. По словам Виктора Барка, на фоне замедления ВВП финансовые показатели компаний широкого рынка могут не оправдать ожиданий инвесторов, поэтому они предпочитают более консервативные фонды.

Тренд на снижение ставок по депозитам будет и дальше способствовать росту привлечений в ПИФы.

По мнению господина Барка, большие притоки будут идти в фонды денежного рынка и в консервативные фонды облигаций, а также в квазивалютные фонды. Интерес к последним фондам будет поддерживать ослабление рубля, начавшееся после решения Минфина прекратить продажу валюты в рамках бюджетного правила. Как считает Олег Цецегов, по мере дальнейшего смягчения ДКП Банка России инвесторы будут переходить из фондов денежного рынка в более доходные облигационные стратегии, стремясь зафиксировать высокие ставки на более длительный период. «В фокусе внимания инвесторов будут смешанные стратегии с инструментами денежного рынка и короткими облигациями. Данные фонды дают премию по доходности в сравнении с классическим размещением денег в репо»,— поясняет Андрей Русецкий.

Виталий Гайдаев