Против вытолкнувшего проводницу из вагона пассажира возбудили дело

В отношении пассажира поезда Челябинск — Санкт-Петербург, вытолкнувшего проводницу из вагона, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Пассажиру инкриминируют умышленное причинение вреда здоровью из хулиганских побуждений (п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Расследование находится на контроле у костромского транспортного прокурора.

Инцидент произошел на станции Поназырево в Костромской области. По данным СМИ, проводница отказалась выпустить пассажира из вагона для перекура, объяснив, что поезд стоял вне платформы и стоянка была короткой. Согласно записи с камеры наблюдения в тамбуре, мужчина вытолкнул женщину из вагона, после чего закрыл дверь. Пострадавшая получила травму позвоночника. Подозреваемого задержали.