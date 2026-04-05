Пассажир поезда до Петербурга вытолкнул проводницу из вагона за отказ в перекуре

Пассажир поезда Челябинск — Санкт-Петербург вытолкнул проводницу из вагона во время стоянки. Об этом сообщил телеканал RT.

По предварительным данным, инцидент произошел во время краткой стоянки состава в Костромской области. Телеканал со ссылкой на источник пишет, что полиция возбудила уголовное дело об угрозе убийством.

Telegram-канал «1520. Все о ж/д» сообщил, что у проводницы после падения диагностировали перелом позвоночника. По информации канала, конфликт мог возникнуть из-за отказа выпустить пассажира на перекур. Известно, что стоянка продолжалась всего две минуты, состав находился не у платформы. Telegram-канал Baza пишет, что после конфликта с проводницей мужчина напал на начальника поезда, тот в итоге получил травму колена и левой руки.