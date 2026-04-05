В Махачкале эвакуируют второй многоэтажный дом из-за угрозы обрушения

Всех жителей многоэтажного дома, обрушившегося в Махачкале во время потопа, эвакуировали. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники. Официально местные власти пока не комментировали сообщения очевидцев об обрушении дома.

В городской администрации изначально заявили, что специальные службы проводят эвакуацию граждан из дома №6 по улице Перова. При этом РЕН ТВ сообщал, что обрушился дом на соседней улице Газопроводной.

К этому моменту в мэрии сообщили, что власти города совместно со службой ГО и ЧС организовали эвакуацию жильцов второго дома — расположенного по адресу: улица Айвазовского, 6в. По данным РЕН ТВ, сохраняется угроза обрушения четырех многоквартирных домов.