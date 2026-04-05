В Махачкале сообщили об обрушении многоэтажного дома из-за подтопления

Жилой дом обрушился на улице Газопроводной в Махачкале из-за подтопления. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Фундамент начал проседать на глазах очевидцев, внутри могут находиться люди, сообщает «Подъем» со ссылкой на сообщения в местных пабликах. Согласно появившимся в соцсетях видеозаписям очевидцев, трехэтажное здание сползло в заполненный водой обрыв.

Местные власти пока подтвердили только проведение эвакуации в районе. Горадминистрация сообщила, что служба ГО и ЧС проводит срочную эвакуацию жителей дома по адресу: улица Перова, 6 (расположена неподалеку от улицы Газопроводная). «Направлены бригады и автобусы для организации эвакуации жильцов», — указано в сообщении администрации (цитата по «Интерфакс»).