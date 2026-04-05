В Абу-Даби загорелся нефтехимический завод из-за падения обломков

На нефтехимическом заводе Borouge в Абу-Даби вспыхнул пожар из-за падения обломков сбитых системами ПВО воздушных целей. Об этом сообщило правительство столицы ОАЭ в X.

«Работа на объекте была немедленно приостановлена на время оценки ущерба. Сообщений о пострадавших не поступало»,— указано в публикации. Огонь тушат пожарные. В правительстве не уточнили, обломки каких воздушных целей привели к возгоранию.

3 апреля власти ОАЭ приостановили работу газоперерабатывающего завода в Хабшане после пожара на предприятии, который возник из-за ракетного удара. Аналогичные меры вводили на объекте в марте. В Минобороны эмирата 4 апреля сообщили, что с момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке в стране пострадали 217 человек, включая россиян.