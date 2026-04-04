ОАЭ заявили о 217 пострадавших при ударах Ирана с начала конфликта

Число пострадавших от ударов Ирана в ОАЭ с момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке выросло до 217, заявило эмиратское Минобороны. По информации ведомства, среди пострадавших есть россияне.

При ударах погибли двое военнослужащих Вооруженных сил ОАЭ и 10 граждан Пакистана, Непала, Бангладеш, Палестины, Индии и Египта. 4 апреля силы ПВО ОАЭ перехватили 23 баллистические ракеты и 56 БПЛА, запущенных из Ирана, утверждает эмиратское Минобороны. По данным министерства, всего с начала конфликта в ОАЭ перехватили 2,1 тыс. иранских беспилотников.

«Министерство обороны подтвердило, что оно по-прежнему полностью подготовлено и готово противостоять любым угрозам и будет решительно противостоять всему, что направлено на подрыв безопасности страны»,— указано в заявлении ведомства в соцсети Х.

