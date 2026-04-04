Джон Кордоба тащит

В 23-м туре чемпионата России по футболу едва не произошла смена лидера. После того как «Зенит» ожидаемо обыграл дома «Крылья Советов» — 2:1, «Краснодар» еле-еле вырвал победу на выезде у «Ахмата» — 1:0. Джон Кордоба забил важнейший гол в конце матча и вытащил свою команду на первое место.

В 23-м туре у «Зенита» были довольно высокие шансы перехватить пальму первенства у «Краснодара» и возглавить Российскую премьер-лигу аккурат перед их очной встречей 12 апреля. Ведь если петербуржцы принимали борющиеся за выживание «Крылья Советов», которые к тому же на днях расстались с главным тренером Магомедом Адиевым, то кубанцы отправились в гости к не проигрывавшему в шести матчах подряд «Ахмату», а этой весной грозненцы вообще хороши.

Впрочем, «Зениту» пришлось помучиться, прежде чем ему удалось раскачать самарскую оборону. На раскачку ушел целый тайм, причем до перерыва отличный момент упустили гости, когда Джеффри Чинеду не добил мяч из убойного положения после сейва голкипера Дениса Адамова. Потом нигерийский нападающий и вовсе захромал, попросив замену, а без него контратаки «Крыльев» совсем потеряли остроту. На 49-й минуте счет открыл Джон Джон — правда, во многом благодаря удачному рикошету от пытавшегося заблокировать его защитника Доминика Ороза. Вскоре Александр Соболев с подачи Вячеслава Караваева нанес точный удар головой, забив уже в четвертом туре подряд. Но на 75-й минуте опорник самарцев Сергей Бабкин неожиданно бахнул издали в самую «девятку», и концовка получилась довольно напряженной. Победив — 2:1, петербуржцы набрали 51 очко и в режиме реального времени поднялись на первое место.

Чтобы сохранить лидерство, «Краснодару» нужно было выигрывать в Грозном.

Между тем не подтвердилась широко растиражированная информация о том, что этот матч пропустит капитан кубанцев Эдуард Сперцян, который вроде бы получил повреждение. Хотя без кадровых проблем у гостей не обошлось. Центральный полузащитник Дуглас Аугусто отсутствовал из-за дисквалификации, а правый вингер Виктор Са — из-за травмы, причем на его позицию главный тренер черно-зеленых Мурад Мусаев поставил номинального защитника Джованни Гонсалеса.

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Но даже со Сперцяном и Джоном Кордобой, который отметился покером в прошлом туре, «Краснодару» было тяжело в противостоянии с «Ахматом». Хозяева сразу организовали несколько острых моментов как с игры усилиями энергичных Лечи Садулаева и Эгаша Касинтуры, так и со стандартов. Кубанцы в основном занимались тем, что перекатывали мяч, а когда добирались до чужой штрафной площади, зарабатывали только угловые. В исполнении Сперцяна это тоже очень грозное оружие, но подопечные Станислава Черчесова, судя по всему, досконально разобрали соперника и действовали в таких ситуациях предельно внимательно. Одну оплошность в первом тайме они все же допустили — когда Максим Сидоров совершил потерю вблизи ворот и Лукас Оласа выложил мяч Никите Кривцову. Вообще-то 23-летний полузащитник умеет поставить точку в атаке и уже имеет шесть голов в текущем чемпионате, но в данном случае пробил как-то неуклюже и не попал в створ.

Во второй половине Кривцов не использовал еще один момент, ударив головой прямо в голкипера Вадима Ульянова после навеса Валентина Пальцева. А грозненцы ответили промахом Касинтуры, который почему-то не подстроился под достаточно удобную передачу Георгия Мелкадзе от лицевой линии. Тем временем гости уже на 60-й минуте заменили Сперцяна. Видимо, лидер премьер-лиги по системе «гол плюс пас» с 25 очками действительно был не совсем здоров и выглядел хуже обычного. А в составе «Ахмата» едва не стал джокером Максим Самородов. Убежав один на один с вратарем, он технично переправил мяч в сетку, но стартовал все-таки из миниатюрного офсайда, который зафиксировали на VAR.

Казалось, в этом вязком матче будет ничья, особенно когда Хуан Боселли не отдал Кордобе на пустые ворота. Но на 86-й минуте колумбиец в своем фирменном стиле пошел на таран и сделал разницу.

Кордоба прорвался в штрафную и что есть мочи врезал из-под защитника в ближний от себя угол, заколотив 14-й гол в нынешнем чемпионате. Потом команды только обменялись красными карточками: у хозяев поле покинул Исмаэл Силва, а у гостей удалили Александра Черникова. «Краснодар» буквально выгрыз три очка и снова лидирует в РПЛ, восстановив минимальное преимущество над «Зенитом».

На четвертую строчку в турнирной таблице с 42 баллами переместился ЦСКА, одержавший трудную победу над «Акроном» в гостях — 2:1. Интересно, что армейцы уже в дебюте забили после углового, назначенного за задержку времени со стороны голкипера тольяттинцев Игната Тереховского, который нарушил только вступившее в силу так называемое правило восьми секунд. Он держал мяч в руках 12 секунд, и в итоге эта ошибка привела к голу Лусиано Гонду. Затем с пенальти отличился нападающий «Акрона» Артем Дзюба, но Данил Круговой красивым ударом на 85-й минуте решил исход встречи в пользу москвичей. При этом в компенсированное время арбитр Владимир Москалев отменил гол Дзюбы с углового, посчитав, что он фолил в единоборстве с вратарем Игорем Акинфеевым.

ЦСКА пока опережает «Балтику» по дополнительным показателям. Однако если калининградцы добьются положительного результата в выездном матче с махачкалинским «Динамо», то вернутся в четверку, а при благоприятном раскладе они могут закончить 23-й тур даже в тройке, обогнав еще и «Локомотив», у которого впереди дерби со «Спартаком».

Московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Оренбургом» — 3:3. Хозяева повели — 2:0 — после того, как Фахд Муфи поразил собственные ворота, а потом индивидуальным мастерством блеснул Константин Тюкавин. Но Муфи исправился и еще до перерыва отквитал один гол, а во втором тайме Ду Кейрос сравнял счет, замкнув прострел Гедеона Гузины. Тюкавин с передачи Ульви Бабаева снова вывел бело-голубых вперед, и тут же дубль оформил Ду Кейрос, которому ассистировал Муфи. В активе «Динамо» теперь 31 очко, у «Оренбурга» — 19.

Александр Ильин