Глава Минобороны Бельгии обвинил Европу в «закладывании бомбы» под НАТО

Министр обороны Бельгии Тео Франкен упрекнул страны Евросоюза в резком сокращении оборонных расходов в пользу «более мягких политических приоритетов». По его мнению, так ЕС «заложил бомбу» под НАТО.

Фото: KURT DESPLENTER / BELGA MAG / Belga / AFP

«Военный альянс держится или распадается в зависимости от солидарности его членов. Для этого даже в мирное время требуются готовые и хорошо оснащенные вооруженные силы. После распада Советского Союза "дивиденды мира" были сразу же проедены. Таким образом, мы сами заложили бомбу под альянс НАТО»,— написал господин Франкен в соцсети Х.

В июне 2025 года на саммите НАТО в Гааге страны альянса договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Участники блока обязуются ежегодно выделять не менее 3,5% ВВП на основные оборонные нужды. Еще до 1,5% ВВП страны НАТО должны выделять на защиту критически важной инфраструктуры, укрепление оборонно-промышленной базы и другие цели.

