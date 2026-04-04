Генконсульство не получало сведений о пострадавших россиянах при ударах по ОАЭ

Генконсульство России в Дубае не получало информации о россиянах, пострадавших при ударах Ирана по ОАЭ. Об этом сообщили ТАСС в диппредставительстве.

О том, что россияне пострадали при атаках на ОАЭ, ранее сообщило эмиратское Минобороны. Всего, по информации ведомства, с момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке пострадали 217 человек в ОАЭ.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. По оценкам Ассоциации туроператоров России, на тот момент в ОАЭ находились около 50 тыс. российских туристов. 16 марта ОАЭ покинули все россияне, которые отдыхали в стране по пакетным турам, сообщала АТОР.