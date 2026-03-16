АТОР сообщила о вывозе 99% российских туристов из ОАЭ

Туристические компании вывезли из ОАЭ около 99% российских туристов. Все россияне, которые приезжали в страну по пакетному туру, уже вернулись домой. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В АТОР отметили, что в Россию не доставлены только те туристы, которые по личным причинам решили остаться в Эмиратах. Как правило, уточнили в ассоциации, эти граждане бронировали у туроператора только отель, а билеты на самолет приобретали самостоятельно. В АТОР пояснили, что «за эту часть путешественников туроператор не несет ответственности».

Страны Ближнего Востока закрыли воздушное пространство после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. В ОАЭ тогда находились около 55 тыс. российских туристов. Еще несколько тысяч россиян отдыхали в соседних странах. Вывоз пассажиров из ОАЭ и Омана начался 2 марта.

О развитии ситуации — в онлайн-трансляции «Ъ».