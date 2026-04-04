Лихачев рассказал об ударе по АЭС «Бушер» в Иране

Удар по иранской АЭС «Бушер» пришелся на контур физической защиты станции, сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Погиб сотрудник службы безопасности станции — гражданин Ирана, добавил он. По мнению господина Лихачева, ситуация вокруг АЭС развивается «по самому нежелательному прогнозу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Инцидент произошел 4 апреля около 7:20 мск, уточнил господин Лихачев. По его словам, примерно через 20 минут после удара началась основная волна эвакуации сотрудников «Росатома» с АЭС «Бушер». 198 человек отправились в сторону ирано-армянской границы. Они должны вернуться в Россию в ближайшие три дня, рассчитывает гендиректор «Росатома».

«Остается лишь гадать: это был случайный прилет или целенаправленный удар, но он был. Вероятность риска нанесения ущерба возможного инцидента ядерного содержания, она, к сожалению, только увеличивается день ото дня, они подтверждаются, к сожалению, событиями сегодняшнего дня»,— сказал Алексей Лихачев журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Иран проинформировал об ударе США и Израиля по АЭС «Бушер» Международное агентство по атомной энергии. Одно из зданий было повреждено ударной волной и осколками, сообщили в организации по атомной энергии Ирана.

Сотрудники «Росатома» занимались на АЭС «Бушер» строительством второго и третьего блоков станции. Работы были приостановлены после начала военной операции США и Израиля против Ирана. С того момента произошло несколько ударов по территории станции. «Росатом» эвакуировал часть сотрудников.