Иран сообщил о гибели сотрудника АЭС «Бушер» при ударе США и Израиля

Один из сотрудников АЭС «Бушер» погиб при попадании снаряда американо-израильских вооруженных сил вблизи территории станции. Об этом сообщила организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) в Telegram-канале.

Фото: Caren Firouz / Reuters АЭС «Бушер»

Фото: Caren Firouz / Reuters

В ОАЭИ заявили, что атака на АЭС произошла сегодня утром. Взрывная волна и осколки повредили одно из вспомогательных зданий станции. В результате погиб сотрудник охраны.

«Первичные проверки показывают, что данный инцидент не нанес ущерба основным частям станции, и процесс эксплуатации также не был нарушен. Однако это уже четвертая атака на АЭС “Бушер” в ходе текущей навязанной войны»,— указано в сообщении организации. В ОАЭИ отметили, что любое серьезное повреждение АЭС может привести к крупной ядерной аварии, что повлечет необратимые последствия.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщал, что последняя волна эвакуации сотрудников российской госкорпорации с АЭС «Бушер» пройдет на следующей неделе. Компания планирует эвакуировать около 200 человек. Алексей Лихачев заявил, что российская сторона попросит обеспечить режим тишины на время эвакуации сотрудников «Росатома».

Иран неоднократно заявлял об атаках США и Израиля на АЭС «Бушер». Последний раз об ударе по станции республика сообщила 28 марта. Алексей Лихачев говорил, что последняя атака создала угрозу для реактора.