«Росатом»: новый удар по АЭС «Бушер» создал угрозу для реактора

«Росатом» подтвердил данные иранских властей о новом ракетном ударе по территории АЭС «Бушер». В госкорпорации считают, что «ситуация на площадке продолжает ухудшаться», и готовят к эвакуации новые группы сотрудников. В предыдущий раз атомная организация заявила об этом 24 марта, до этого об атаке сообщалось 17 числа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев

«Вчера вечером уже в третий раз площадка действующего энергоблока №1 подверглась атаке, — сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. — Боеприпас, как и во второй раз, взорвался в непосредственной близости от насосной станции, обеспечивающей водоснабжение в том числе и реакторного оборудования».

Господин Лихачев добавил, что «это создает непосредственную угрозу ядерной безопасности». Он отметил, что «жертв, к счастью, нет».

Третья группа российских специалистов АЭС уже вернулась на родину, подтвердили в «Росатоме». Россиян эвакуировали через территорию Армении.

«В процессе подготовки — вывоз еще двух групп. Затягивать не будем, по мере готовности в ближайшие дни будем отправлять наших товарищей домой», — сообщил Алексей Лихачев.