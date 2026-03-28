Иран заявил об ударе США и Израиля по АЭС «Бушер»

Организация по атомной энергии Ирана заявила, что АЭС «Бушер» стала целью удара США и Израиля. Снаряд, выпущенный по объекту, попал на территорию электростанции, однако, по данным организации, к каким-либо разрушениям атака не привела. Пострадавших нет.

Снаряд упал около 23:40 по местному времени (22:40 мск). «Нападение на мирные ядерные объекты является явным нарушением международного права и серьезной угрозой для безопасности региона»,— написала пресс-служба организации в соцсети X.

Иран уже в третий раз заявляет о том, что «Бушер» становится целью ударов США и Израиля. В предыдущий раз атомная организация заявила об этом 24 марта, до этого об атаке сообщалось 17 числа. «Росатом» эвакуировал часть сотрудников, работающих на АЭС. 25 марта глава госкорпорации Алексей Лихачев сообщил, что на объекте остаются около 300 россиян.