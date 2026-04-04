Бастрыкин хочет знать, кто уничтожает имущество жителей Ярославля

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий ранее судимым жителем Ярославля в отношении местных граждан. Об этом сообщает «Следком».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как отмечается в сообщении «Следкома», мужчина нарушает общественный порядок и угрожает ярославцам, а также повреждает и уничтожает их имущество. По данному факту областной СК начал проверку, проверяя действия мужчины на признаки таких преступлений, как кража, умышленное уничтожение или повреждение имущества.

«Глава ведомства Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Ярославской области Бакухину П.П. возбудить уголовное дело и представить доклад»,— сообщает «Следком».

Алла Чижова