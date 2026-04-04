В Иране казнили двух связанных с оппозицией человек по обвинению в терроризме

В Иране казнили Аболхассана Монтазера и Вахида Бани-Амаряна, которые были участниками оппозиционной леворадикальной Организации моджахедов иранского народа (ОМИН), сообщило агентство Tasnim. Суд признал их виновными в совершении многочисленных терактов в Тегеране.

В материалах дела, на которые ссылается агентство, указано, что Аболхассан Монтазер с помощью средств, предоставленных ОМИН, арендовал конспиративные квартиры для группировки. Эти помещения использовались как «мастерские по изготовлению пусковых установок и самодельных бомб». Аболхассан Монтазер осуществлял «пропагандистские и дестабилизирующие действия», а также совместно с другими членами команды проводил вооруженные акции, постановил суд.

Вахид Бани-Амарян был задержан вместе с Аболхассаном Монтазером в момент подготовки операции по запуску пусковых установок, при них обнаружили четыре пусковых устройства, указано в судебных материалах.

В марте в Иране казнили гражданина Швеции, задержанного в июне 2025 года. Кроме того, были казнены трое мужчин, осужденных за убийство двух полицейских во время массовых протестов в Иране в начале 2026 года. Среди них был 19-летний борец Салех Мохаммади. Международный олимпийский комитет (МОК) выразил сожаление по поводу его смерти, однако сообщил, что «не имеет возможности влиять на законы и политические системы суверенных государств». В спортивном сообществе раскритиковали заявление МОК.

