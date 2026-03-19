В Иране казнили трех участников январских протестов

В иранском городе Кум казнили троих мужчин, осужденных за убийство двух полицейских во время массовых протестов в стране в начале года. Об этом сообщило иранское гостелевидение, передает агентство Reuters.

Суд признал всех троих виновными в убийстве и «мохаребе» — «вражде с Богом», а также в действиях, совершенных в пользу Израиля и США. Власти Ирана заявили, что мужчины 8 января участвовали в вооруженных нападениях на полицейских. В результате погибли два сотрудника.

18 марта глава шведского МИД Мария Мальмер Стенергард сообщила, что в Иране казнили гражданина Швеции. По ее словам, мужчину задержали в июне 2025 года, после чего шведские власти неоднократно пытались добиться его освобождения.

Антиправительственные протесты начались в Иране 28 декабря 2025 года. Поводом послужило обострение экономического кризиса, в том числе обвал национальной валюты и резкий рост цен. Беспорядки охватили десятки городов. По оценкам телеканала Iran International, 8-9 января во время протестов погибли более 36,5 тыс. человек. Базирующаяся в США независимая правозащитная организация HRANA подтвердила гибель по меньшей мере 7 тыс. мирных жителей во время январских беспорядков. 21 января генпрокурор Ирана объявил, что митинги были полностью подавлены.