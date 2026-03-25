Не суди и судим будешь

Международный олимпийский комитет (МОК) оказался в центре им же самим спровоцированного скандала. Головная олимпийская структура выпустила невнятное заявление по поводу казни в Иране 19-летнего борца Салеха Мохаммади, обвиненного в причастности к смерти двух полицейских во время иранских протестов в начале года. Суть заявления МОК свелась к тому, что структура является неправительственной организацией, у которой нет возможности влиять на суверенные государства. В ответ сразу несколько известных спортсменов обвинили МОК в бесхребетности, утрате морального доверия, коррумпированности, алчности, потере связи с реальностью.

Иранский борец Салех Мохаммади (справа)

Фото: @sarahrmni Иранский борец Салех Мохаммади (справа)

Фото: @sarahrmni

Международный олимпийский комитет попал в весьма неприятную ситуацию. В конце прошлой недели МОК распространил заявление, в котором отреагировал на казнь иранского борца вольного стиля Салеха Мохаммади. 19-летний спортсмен (самым заметным его достижением было третье место на Кубке Сайтиева в Красноярске в 2024 году) был публично повешен в Иране в минувший четверг. По версии властей, он и еще два человека были причастны к гибели двух полицейских в ходе протестов, вспыхнувших в конце декабря прошлого года и продолжавшихся несколько недель. Правоохранители погибли 8 января в городе Кум.

Заявление МОК получилось на удивление беззубым. В нем головная олимпийская структура выражает сожаление по поводу смерти Мохаммади, добавляя, что в мире сейчас неспокойно, но «МОК глубоко переживает всякий раз, когда узнает, что со спортсменами поступили несправедливо». Однако, отмечается в заявлении, «очень трудно комментировать что-то, касающееся судьбы людей, когда в стране неспокойно, а МОК не в состоянии подтвердить достоверность той или иной информации».

В заявлении также говорится, что МОК является неправительственной организацией и «не имеет возможности влиять на законы и политические системы суверенных государств», призвав также оставаться реалистами относительно уровня влияния, которое она может оказывать на международные отношения. «В то же время мы продолжим работать с заинтересованными лицами и поможем там, где можем. МОК остается в контакте с олимпийским сообществом Ирана»,— сообщили в головной спортивной организации.

Реакция комитета на казнь 19-летнего спортсмена не содержит даже сколько-нибудь жесткого осуждения действий иранских властей, не говоря уже о том, что не упоминает о возможности применения к Ирану спортивных санкций.

Отстраненная позиция МОК вызвала взрыв негодования в спортивном сообществе. «Я ошеломлена тем, что МОК не смог осудить убийство юноши. Да, МОК должен оставаться вне политики, но осуждение убийства спортсмена — это не политика. Это просто правильный поступок»,— заявила Fox News трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию (Лос-Анджелес-1984) американка Нэнси Хогсхед.

Еще один пловец, соотечественник Хогсхед Тайлер Клэри, олимпийский чемпион Лондона-2012, отметил, что МОК, прячась за бюрократией и заявлениями о нейтральности, просто пытается уклониться от темы. «МОК утверждает, что не может влиять на государства, но ведь ранее у них никогда не было проблем с тем, чтобы принимать непростые решения, когда это соответствовало их интересам. А сейчас они вдруг проявляют бесхребетность»,— сказал Клэри.

А олимпийский чемпион по современному многоборью поляк Мацей Чижович (Барселона-1992) призвал к отстранению Ирана от участия в Играх, а также обвинил МОК в утрате доверия. Наконец, по словам еще одного пятиборца, участника Игр-2008 в Пекине, американца Илая Бремера, он вообще «никогда не сомневался в том, что МОК — коррумпированная структура и моральный банкрот», но случившееся слишком даже для нее. «Они думают только о своих интересах. Спортсмены просто пешки, на которых МОК зарабатывает,— заявил, в свою очередь, аргентинский саночник Рубен Гонсалес.— МОК утратил связь с реальностью».

Случай с Саидом Мохаммади не первый, когда действующий спортсмен подвергается казни иранскими властями.

В 2020 году также был повешен борец Навид Афкари — его обвинили в убийстве охранника во время протестов 2018 года. Но тогда между совершением инкриминируемого деяния и приведением приговора в исполнение прошло хотя бы два года.

В истории с Мохаммади иранские власти уложились меньше чем в три месяца.

По сообщению издания Iran International, в заключении в ожидании вынесения приговора или его исполнения остается немало спортсменов, также принявших участие в протестах. Среди них футболист Мохаммад Хосейн Хосейни, ватерполист Али Пишевзаде, марафонец Нилуфар Пас, кикбоксер Бенджамин Нагхби, боксер Махаммад Сани.

Александр Петров