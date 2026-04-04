Теннисистка Калинская проиграла в четвертьфинале турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA 500 в Чарльстоне. В четвертьфинале она проиграла американке Иве Йович.

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу Йович. На корте они провели 1 час 21 минуту.

27-летняя Анна Калинская — 22-я ракетка мира. На счету спортсменки нет побед на турнирах под эгидой WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема стал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.